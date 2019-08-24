  1. Пятый канал
  4. НАСА сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

НАСА сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

, 21:19 920

В скандальной истории, согласно классическому жанру, замешаны женщины, правда, на этот раз нетрадиционной сексуальной ориентации, а также деньги.

Фото : www.globallookpress.com / © NASA

Люди со всеми их страстями и эмоциями остаются таковыми даже в космосе. Это подтвердил случай с американским астронавтом Энн МакКлейн, которая находясь на Международной космической станции (МКС), каким-то образом сумела получить доступ к банковскому счету своей однополой экс-супруги Саммер Уорден, пишет URA.RU.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 августа по 1 сентября

Обидевшаяся на такой «контроль из космоса» Уорден подала жалобу в Федеральную торговую комиссию. В ответ на это адвокат МакКлейн заявил, что факт проверки счета был, однако она «не сделала ничего нехорошего», а лишь хотела убедиться, что финансы Уорден в порядке и она способна оплачивать все расходы, чтобы ухаживать за ребенком. До развода, который состоялся в 2018 году, женщины воспитывали сына вместе.

После этой истории НАСА решило рассматривать этот случай как первое преступление, совершенное в космосе. По правилам МКС, на людей и имущество в космосе распространяется национальное право. Если вину МакКлейн подтвердят, то астронавта будут судить по законодательству США.

Однако остается загадкой, каким образом из космоса возможно проверить чьи-либо счета.

Послужной список у 40-летнего полковник ВВС США Энн МакКлейн внушительный: она провела свыше 800 боевых часов в небе над Ираком. В 2013 году ее выбрали для полета в космос. В 2014 она вступила в брак с Уорден. В конце 2018 года МакКлейн отправилась на МКС и провела там почти семь месяцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие зарплаты получают астронавты NASA.

Читайте также

+14° Днём +19°
Ночью +12°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 августа по 1 сентября

Последние новости

22:28
В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Кишинева
22:18
В Сочи стартовала «Новая волна»
21:59
«Что с Домогаровым?»: Поклонники актера спорят об изменениях в его внешности
21:44
Гражданин РФ задержан по подозрению в убийстве грузина в Берлине
21:29
Лена Миро сопоставила диагнозы Заворотнюк и Жанны Фриске
21:19
НАСА сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 августа по 1 сентября
5-tv.ru публикует эксклюзивные фото с места крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае
НАСА сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги