НАСА сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

Люди со всеми их страстями и эмоциями остаются таковыми даже в космосе. Это подтвердил случай с американским астронавтом Энн МакКлейн, которая находясь на Международной космической станции (МКС), каким-то образом сумела получить доступ к банковскому счету своей однополой экс-супруги Саммер Уорден, пишет URA.RU.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 августа по 1 сентября

Обидевшаяся на такой «контроль из космоса» Уорден подала жалобу в Федеральную торговую комиссию. В ответ на это адвокат МакКлейн заявил, что факт проверки счета был, однако она «не сделала ничего нехорошего», а лишь хотела убедиться, что финансы Уорден в порядке и она способна оплачивать все расходы, чтобы ухаживать за ребенком. До развода, который состоялся в 2018 году, женщины воспитывали сына вместе.

После этой истории НАСА решило рассматривать этот случай как первое преступление, совершенное в космосе. По правилам МКС, на людей и имущество в космосе распространяется национальное право. Если вину МакКлейн подтвердят, то астронавта будут судить по законодательству США.

Однако остается загадкой, каким образом из космоса возможно проверить чьи-либо счета.

Послужной список у 40-летнего полковник ВВС США Энн МакКлейн внушительный: она провела свыше 800 боевых часов в небе над Ираком. В 2013 году ее выбрали для полета в космос. В 2014 она вступила в брак с Уорден. В конце 2018 года МакКлейн отправилась на МКС и провела там почти семь месяцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие зарплаты получают астронавты NASA.