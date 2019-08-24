52-летний Кассель и 22-летняя Кунаки отметили первую годовщину свадьбы

Актер Венсан Кассель и его супруга Тина Кунаки сыграли свадьбу год назад. 24 августа влюбленные отметили годовщину знаменательного события. Торжество для близких и друзей звездная пара закатила во Франции.

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В апреле этого года 22-летняя модель Тина Кунаки подарила 52-летнему мужу дочку Амазони. Оба супруга в праздничный день опубликовали в своих Instagram-аккаунтах поздравления друг друга с годовщиной свадьбы. Поклонники звездного семейства были тронуты нежными чувствами пары и поспешили одарить их комплиментами.

«Вы очень красивы!»

«Гармоничная пара!»

«Очень хорошая пара, оба очень привлекательны!» — написали фолловеры.

Instagram @tinakunakey

Однако среди комментаторов нашлись те, кто отметил — Венсан Кассель гораздо гармоничнее смотрелся с Моникой Беллуччи. С итальянским секс-символом актер развелся в 2013 году. Пара прожила вместе 14 лет. В браке у них родились две дочки: 14-летняя Дева и девятилетняя Леони.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Беллуччи призналась — бывший муж Венсан Кассель ей по-прежнему симпатичен.