Беллуччи призналась, что бывший муж Венсан Кассель ей по-прежнему симпатичен

Итальянская актриса Моника Белуччи снялась недавно для обложки французского издания Madame.lefigaro. 54-летняя артистка предстала в сексуальном образе, продемонстрировав стройную фигуру и доказав, что время над ней не властно.

Знаменитость позирует в черном купальнике, поверх которого накинута белая блузка. Образ дополняют распущенные мокрые волосы кинозвезды.

Instagram @monicabellucciofficiel

Актриса также дала изданию интервью, в котором коснулась темы расставания с Венсаном Касселем. Ему Моника Белуччи родила двух дочерей. Актриса призналась, что развод дался ей непросто, несмотря на то, что инициатором была она сама, пишет Teleprogramma.pro. Знаменитость также добавила, что если человек решил уйти от партнера, это не значит, что он перестал привлекать его. Это говорит лишь о том, что находиться вместе больше невозможно, считает кинозвезда.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя вышла в свет.