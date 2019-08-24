Создатель «Федора» прокомментировал информацию о затоплении робота

Слухи о потоплении робота «Федора» по мнению его создателя не имеют под собой никаких оснований. Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» — Евгений Дудоров — прокомментировал ситуацию.

« Заявления о затоплении робота не обоснованы. В понедельник будет повторная стыковка, я считаю, что все должно пройти по плану », —утверждает Дудоров.

При этом специалист отметил, что дальнейшая судьба человекоподобного «Федора» определится только после завершения эксперимента. Об этом сообщает URA.RU.

« Мы еще не думали, что будет с ним после возвращения. Это уже на усмотрение Роскосмоса », — заявил Евгений Дудоров.

Робот «FEDOR» — Final Experimental Demonstration Object Research — был отправлен в космос 22 августа на корабле «Союзе МС-14». Однако первая стыковка «Союза» с антропоморфным роботом на борту и Международной космической станцией прошла неудачно. Специалисты заявили, что при повторном фиаско робота затопят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названа причина неудачной попытки стыковки «Союза» с роботом «Федором» на борту с МКС.