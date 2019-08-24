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Создатель «Федора» прокомментировал информацию о затоплении робота

, 20:39 47

Космический корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом на борту не смог пристыковаться к космической станции.

Фото : © РИА Новости / Александр Овчаров

Слухи о потоплении робота «Федора» по мнению его создателя не имеют под собой никаких оснований. Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» — Евгений Дудоров — прокомментировал ситуацию.

«Заявления о затоплении робота не обоснованы. В понедельник будет повторная стыковка, я считаю, что все должно пройти по плану», —утверждает Дудоров.

При этом специалист отметил, что дальнейшая судьба человекоподобного «Федора» определится только после завершения эксперимента. Об этом сообщает URA.RU.

«Мы еще не думали, что будет с ним после возвращения. Это уже на усмотрение Роскосмоса», — заявил Евгений Дудоров.

Робот «FEDOR» — Final Experimental Demonstration Object Research — был отправлен в космос 22 августа на корабле «Союзе МС-14». Однако первая стыковка «Союза» с антропоморфным роботом на борту и Международной космической станцией прошла неудачно. Специалисты заявили, что при повторном фиаско робота затопят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названа причина неудачной попытки стыковки «Союза» с роботом «Федором» на борту с МКС.

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