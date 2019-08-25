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Ученые выявили первый симптом рака поджелудочной железы

, 16:11 Видео 107

В России смертность от этого вида онкологического заболевания стоит на первом месте.

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Фото, видео : Ru.tsn.ua

Ученые из Национального института рака США определили раннюю стадию возникновения рака поджелудочной железы, пишет «Экономика сегодня». Смертность от этого вида онкологического заболевания в мире является одной из самых высоких, а в России занимает первое место.

Выявить раннюю стадию этого заболевания еще совсем недавно было практически невозможно, так как оно не сопровождается какими-то явными симптомами. Однако в результате исследований выяснилось, что возникновение нейроэндокринных опухолей на поджелудочной железе провоцирует активное выделение инсулина. В связи с этим стоить начать бить тревогу, если анализы показали низкий уровень сахара в крови.

На поздних стадиях рак дает о себе знать болями в области спины и живота, кожа и белки глаз приобретают желтоватый оттенок.

По данным специалистов, чаще всего рак поджелудочной железы выявляется у пожилых людей, и заболевают им чаще мужчины, чем женщины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие люди особенно склонны к развитию онкологии.

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