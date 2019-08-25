  1. Пятый канал
  4. «Снова впросак»: Борис Джонсон сбился с пути на G7 и едва не потерял Макрона

«Снова впросак»: Борис Джонсон сбился с пути на G7 и едва не потерял Макрона

, 19:51 Видео 226

Рассеянный британский премьер вызвал неподдельный смех у президента Франции и его жены.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Twitter @Ibzzzzz7, @Vanarama

Очередной курьезный случай произошел с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на этот раз по прибытию на саммит «Большой семерки» (G7) во французском Биаррице.

Согласно протоколу, главу британского кабмина на улице встречали президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Когда дверь автомобиля открылась, оттуда появился Джонсон, который, застегивая на ходу пуговицу пиджака, направился в совершенно другую сторону от стоявших в нескольких метрах хозяина саммита и первой леди республики.

Траекторию движения британский премьер изменил лишь когда его окликнули. На кадрах видно, что такая рассеянность Джонсона вызвала у Макронов смех, который они так и не смогли сдержать.

Джонсон, за которым прочно закрепился вечно неряшливый образ благодаря всклокоченным волосам и мешковатым, мятым костюмам, не впервые попадает в такого рода курьезные ситуации. То он застрял на канатной дороге в Лондоне, то во время официального визита в Токио, играя с детьми в регби, со всего размаху сбил одного из них с ног, то призывал голосовать за консерваторов, «обещая», что в этом случае у их жен «увеличится грудь».

Ранее британские СМИ сообщили о проблемах Бориса Джонсона с женщинами.

Читайте также

+17° Днём +20°
Ночью +11°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Гороскоп на 25 августа: Рыбы, расправьте крылья!

Последние новости

21:23
Зеленский поведал о «вкладе» украинцев в штурм французской крепости в XVII веке
21:06
Звезда «Бедной Насти» Елена Корикова намекнула фанатам, что вышла замуж
20:47
Видео: Мужчина разбился насмерть, упав с эскалатора в петербургском ТЦ 
20:32
Сын Игоря Верника объяснил фото с вытиранием носа пятитысячной купюрой
20:09
Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку
19:51
«Снова впросак»: Борис Джонсон сбился с пути на G7 и едва не потерял Макрона

Сейчас читают

Дмитрий Дибров с женой Полиной на мотоцикле врезались в дерево
Эксклюзивные кадры: Момент ДТП, в котором погиб режиссер Игорь Хомский, попал на видео
«Это я их породила»: Свиридова похвасталась спортивными сыновьями — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги