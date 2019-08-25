«Снова впросак»: Борис Джонсон сбился с пути на G7 и едва не потерял Макрона

Очередной курьезный случай произошел с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на этот раз по прибытию на саммит «Большой семерки» (G7) во французском Биаррице.

Согласно протоколу, главу британского кабмина на улице встречали президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Когда дверь автомобиля открылась, оттуда появился Джонсон, который, застегивая на ходу пуговицу пиджака, направился в совершенно другую сторону от стоявших в нескольких метрах хозяина саммита и первой леди республики.

Траекторию движения британский премьер изменил лишь когда его окликнули. На кадрах видно, что такая рассеянность Джонсона вызвала у Макронов смех, который они так и не смогли сдержать.

Джонсон, за которым прочно закрепился вечно неряшливый образ благодаря всклокоченным волосам и мешковатым, мятым костюмам, не впервые попадает в такого рода курьезные ситуации. То он застрял на канатной дороге в Лондоне, то во время официального визита в Токио, играя с детьми в регби, со всего размаху сбил одного из них с ног, то призывал голосовать за консерваторов, «обещая», что в этом случае у их жен «увеличится грудь».

Ранее британские СМИ сообщили о проблемах Бориса Джонсона с женщинами.