The Guardian рассказал о проблемах Бориса Джонсона с женщинами

Согласно исследованию британской международной интернет-фирмой YouGov, избиратели женского пола менее активно поддерживают нового премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, пишет The Guardian.

Издание подчеркивает, что «женщины не любят Джонсона» .

Согласно результатам исследования, новый глава Кабмина Великобритании имеет существенный гендерный перекос среди своих единомышленников. Так, 75% женщин и 83% мужчин консервативных взглядов выступают на стороне Джонсона. Среди женщин-лейбористов этот показатель составляет 30%, мужчин — 38%.

Инициаторы исследования обращают внимание на то, что только треть (34%) опрошенных положительно оценивают Бориса Джонсона, 55% — не поддерживают нового премьер-министра.

По мнению The Guardian, на отношение женщин к Джонсону мог повлиять развод последнего. Колумнист леволиберального издания считает — проблема политика в том, что в глазах представительниц прекрасного пола он выглядит как безответственный ребенок, который нуждается в постоянном контроле.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Бориса Джонсона освистали в Шотландии.