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The Guardian рассказал о проблемах Бориса Джонсона с женщинами

, 12:27 18

Издание The Guardian считает, что женщины не любят нового премьер-министра Великобритании и считают его «безответственным ребенком».

Фото : ТАСС/Kirsty Wigglewsorth

Согласно исследованию британской международной интернет-фирмой YouGov, избиратели женского пола менее активно поддерживают нового премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, пишет The Guardian.

Издание подчеркивает, что «женщины не любят Джонсона».

Согласно результатам исследования, новый глава Кабмина Великобритании имеет существенный гендерный перекос среди своих единомышленников. Так, 75% женщин и 83% мужчин консервативных взглядов выступают на стороне Джонсона. Среди женщин-лейбористов этот показатель составляет 30%, мужчин — 38%.

Инициаторы исследования обращают внимание на то, что только треть (34%) опрошенных положительно оценивают Бориса Джонсона, 55% — не поддерживают нового премьер-министра.

По мнению The Guardian, на отношение женщин к Джонсону мог повлиять развод последнего. Колумнист леволиберального издания считает — проблема политика в том, что в глазах представительниц прекрасного пола он выглядит как безответственный ребенок, который нуждается в постоянном контроле.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Бориса Джонсона освистали в Шотландии.

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