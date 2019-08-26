Видео: жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у всех

Провокационными поцелуями отметилась финальная фотосессия лидеров стран-участниц саммита G7, который состоялся в минувшие выходные во Франции.

И поводом всему стал любвеобильный президент США Дональд Трамп. Сначала американский лидер нежно расцеловал канцлера Германии Ангелу Меркель. Потом к главам государств присоединились их вторые половины.

И тут произошло то, что сейчас обсуждают все мировые СМИ. Между Трампом и Макроном оказалась супруга последнего Брижит. В свою очередь американский президент, крепко сжимая за руку Меланью подставил свою щеку французской первой леди, та тут же ответила на его просьбу кокетливым поцелуем, второй поцелуй со своей стороны сделал уже Трамп.

Первая леди США, к слову, не растерялась и в этот момент с улыбкой одарила поцелуями премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Отпустивший в этот момент руку супруги Трамп тут же спохватился и восстановил нарушенный тактильный контакт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом комичном случае, произошедшем на G7. Борис Джонсон сбился с пути на G7 и едва не потерял Макрона