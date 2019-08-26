По факту смерти роженицы в Ставрополье возбуждено уголовное дело

В Ставрополье следователи разбираются в вопиющем случае врачебной халатности. 24-летнюю роженицу оставили одну в реанимации во время кесарева сечения. Операцией руководила 72-летняя акушерка. В какой-то момент она вышла, сославшись на давление. Еще один врач якобы отпросился домой и вовсе уехал из больницы. Роженица почти на полчаса осталась в операционной без врачей.

«Во время отсутствия врачей была кровопотеря у Дианы. Это обнаружила медсестра, когда кровь закапала уже со стола на пол. За эти 20-25 минут никто не заглядывал под простыни и не смотрел», — рассказывают родственники погибшей.

Спасти девушку пытались анестезиологи, но было слишком поздно — она потеряла больше полутора литров крови. Ребенок остался жив. Родственники погибшей считают врачей виновными в трагедии и намерены довести дело до суда. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с матерью погибшей девушки.