  1. Пятый канал
  4. По факту смерти роженицы в Ставрополье возбуждено уголовное дело

По факту смерти роженицы в Ставрополье возбуждено уголовное дело

, 9:07 Эфирная новость 36

Родственники девушки уверены, что к ее гибели причастны принимавшие роды врачи.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : sk-news.ru, 5-tv.ru

В Ставрополье следователи разбираются в вопиющем случае врачебной халатности. 24-летнюю роженицу оставили одну в реанимации во время кесарева сечения. Операцией руководила 72-летняя акушерка. В какой-то момент она вышла, сославшись на давление. Еще один врач якобы отпросился домой и вовсе уехал из больницы. Роженица почти на полчаса осталась в операционной без врачей.

«Во время отсутствия врачей была кровопотеря у Дианы. Это обнаружила медсестра, когда кровь закапала уже со стола на пол. За эти 20-25 минут никто не заглядывал под простыни и не смотрел», — рассказывают родственники погибшей.

Спасти девушку пытались анестезиологи, но было слишком поздно — она потеряла больше полутора литров крови. Ребенок остался жив. Родственники погибшей считают врачей виновными в трагедии и намерены довести дело до суда. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с матерью погибшей девушки.

Читайте также

+15° Днём +20°
Ночью +13°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Гороскоп на 26 августа: Козероги, вас ожидают гости из прошлого!

Последние новости

9:31
Сбившего на Невском пешеходов Мурада Касымова отпустили из СИЗО
9:20
«Асмус с лицом Гарика»: дочь Харламова сразила сходством с обоими родителями
9:07
По факту смерти роженицы в Ставрополье возбуждено уголовное дело
8:57
«Прекрасные»: Дмитрий Ендальцев поделился совместным фото с Анной Чиповской
8:45
Опубликовано фото сбежавшего с оружием в Якутске полицейского
8:40
«Лицо одно»: Саша Бортич эффектно ответила недовольным ее фото хейтерам

Сейчас читают

День Тихона Страстного: что можно и нельзя делать 26 августа
Наследница Ванги предрекла Украине новый Майдан в 2019 году
Поклонники Лизы Галкиной сделали клип для дочери Пугачевой

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги