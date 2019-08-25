Мать скончавшейся роженицы на Ставрополье рассказала о возможной ошибке врачей

Мать скончавшейся роженицы в селе Курсавка Ставропольского края — Вера Божко — в беседе с 5-tv.ru поделилась своим видением произошедшей трагедии. По ее мнению, в смерти 24-летней Дианы Келасовой виноваты врачи, которые якобы бросили молодую женщину на операционном столе в реанимации.

Как в свою очередь, сообщают местные СМИ, Келасова попала в медучреждение перед самыми родами. Кроме того, по имеющимся данным, она не посещала ни районную больницу, ни другие лечебные учреждения Ставрополья во время беременности. Медики решили сделать женщине кесарево сечение. После операции она скончалась, потеряв, предположительно, около 1,5 литра крови. Ребенка удалось спасти. Сейчас по данному факту проводится проверка качества оказания и организации медпомощи.

«Когда у нее начались роды, ее бросили на операционном столе, они (врачи — Прим.ред.) покинули операционную после кесарева сечения вместе со старшей акушеркой. Диана оказалась на операционном столе с огромной кровопотерей», — заявила мать роженицы, уточнив, что первые 35 недель беременности Диана Келасова находилась под наблюдением врачей одной из клиник Краснодарского края.

Врач, выполнявшая операцию, обвинения в свой адрес отрицает. Согласно ее версии, смерть девушки наступила в результате эмболии околоплодными водами. Так называются осложнения при бурной родовой деятельности. Спасти Келасову было невозможно, считает медик. Также она подчеркнула, что это уже четвертый случай летального исхода при таком диагнозе за последнее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как беременная женщина погибла в аварии со скорой в Иркутской области.