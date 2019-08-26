«Союз МС-13» с экипажем отчалил от МКС для перестыковки на другой модуль

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с экипажем на борту начал перестыковку, чтобы освободить порт для повторной стыковки «Союз МС-14» с роботом «Федор». Ранним утром в понедельник, 26 августа, корабль отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Перестыковка «Союза МС-13» проводится вручную российским космонавтом Александром Скворцовым. Также на борту находятся итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Для безопасности все находятся в скафандрах «Сокол».

Согласно данным Центра управления полетами (ЦУП) стыковка корабля с модулем «Поиск» должна произойти в 6.59. После чего к освобожденному модулю «Звезда» должен повторно произвести стыковку корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стало причиной неудачной попытки стыковки «Союза» с роботом «Федором» на борту с МКС.