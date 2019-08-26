Опубликовано фото сбежавшего с оружием в Якутске полицейского

Стала известна личность сотрудника транспортной полиции Якутска, который покинул место службы в понедельник, 26 августа, с пистолетом Макарова с двумя магазинами и 16 патронами.

Как стало известно 5-tv.ru, согласно ориентировке старший сержант Айтал Томский ранее вел службу в местном аэропорту. После развода он ушел в неизвестном направлении. В его квартире была обнаружена форма, рация и пустая кобура.

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По информации портала «Новости Якутии», очевидцы видели Томского в районе улицы Федора Попова. Он был одет в гражданскую одежду — джинсы и светлую куртку. Предварительно, направлялся в сторону речного порта или 202 микорайона.

После произошедшего Айтал Томский был объявлен в розыск. О причинах, побудивших сотрудника правоохранительных органов покинуть место службы с табельным оружием, пока не сообщается. В региональном МВД на транспорте пока так же произошедшее не комментируют.