Женщина родила дочь из эмбриона, замороженного более 22 лет назад

Жительница Греции Кристина Рапти-Целепи стала матерью в 54 года после переноса эмбриона, который хранился в замороженном состоянии более двух десятилетий. Об этом сообщило Metro.

Женщина родила дочь в Афинах после процедуры ЭКО с использованием эмбриона, замороженного 22 года назад. Решение завести ребенка супруги приняли после гибели их 21-летнего сына Гиоргоса в автокатастрофе.

Кристина Рапти-Целепи и ее 60-летний муж Константинос Раптис стремились провести процедуру до достижения женщиной установленного в Греции возрастного ограничения для переноса эмбриона — 54 года.

Для проведения процедуры паре также потребовалось разрешение государственного органа, поскольку времени на прохождение всех этапов оставалось мало.

«У меня было всего два месяца. Это был стресс, но благодаря внутренней силе, а также нашему врачу и всей его команде мы преодолели все препятствия», — рассказала Рапти-Целепи.

Девочка родилась в Афинах с весом 3,5 килограмма. Родители назвали ее Джорджией в память о погибшем сыне.

«Мы решили дать жизни второй шанс, начать все сначала, впустить новую жизнь в наш дом и продолжить историю нашей семьи», — сказала мать ребенка.

Константинос Раптис рассказал, что врач помог семье пережить тяжелый период после трагедии.

«Он взял нас за руку и вытащил из самой глубокой тьмы. Мы вырвались из этой тьмы, и я верю, что нам есть ради чего жить», — отметил отец девочки.

По словам специалистов, эмбрионы могут храниться длительное время в замороженном состоянии. При этом использование материала, который находился на хранении более 22 лет и привел к успешной беременности, считается редким случаем.

Гинеколог Костас Пантос, который наблюдал Рапти-Целепи, заявил о необходимости пересмотра возрастных ограничений для проведения подобных процедур в Греции.

«Закон очень строгий: возраст 54 года плюс один день не допускается. Может быть, пришло время что-то менять», — сказал Пантос.

В июле 2022 года Греция увеличила возрастной предел для женщин, проходящих процедуру ЭКО, с 50 до 54 лет.

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