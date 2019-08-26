Два человека погибли при взрыве гранаты в Находке

Граната взорвалась в Находке днем в понедельник, 26 августа. В результате ЧП погибли два человека, еще двое пострадали и были госпитализированы.

По информации 5-tv.ru, взрыв прогремел в доме номер 16 на улице Заводской. Само здание не пострадало. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, выясняются обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, мужчина нашел гранату, после показал друзьям. Вместе компания решила разобрать разрывной снаряд. Подробности уточняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором запечатлен момент мощнейшего взрыва на заправке в Чечне.