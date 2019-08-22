Огненное зарево! Момент мощнейшего взрыва на заправке в Чечне сняли на видео

Очевидцы запечатлели момент мощнейшего взрыва на автозаправке в Чеченской республике.

Серьезный инцидент произошел в селе Серноводское Сунженского района. На опубликованных в сети кадрах видно, как за возгоранием на АЗС последовал взрыв с гигантским огненным шаром. Как стало известно 5-tv.ru, на газовой заправке взорвалась емкость с пропаном объемом 50 кубических метров.

В результате происшествия повреждения получила одна хозяйственная постройка и автомобиль, никто из местных жителей не пострадал. Пожар локализовали экстренные службы. Что стало причиной пожара на АЗС, предстоит установить специалистам.

Ранее рассказывал об огромном фонтане из грязи, который забил из-под земли после прорыва трубы в Петербурге.