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  4. Огненное зарево! Момент мощнейшего взрыва на заправке в Чечне сняли на видео

Огненное зарево! Момент мощнейшего взрыва на заправке в Чечне сняли на видео

, 14:07 Видео 44

На газовой АЗС в селе Серноводское взорвалась емкость с пропаном.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, YouTube / Про Чечню

Очевидцы запечатлели момент мощнейшего взрыва на автозаправке в Чеченской республике.

Серьезный инцидент произошел в селе Серноводское Сунженского района. На опубликованных в сети кадрах видно, как за возгоранием на АЗС последовал взрыв с гигантским огненным шаром. Как стало известно 5-tv.ru, на газовой заправке взорвалась емкость с пропаном объемом 50 кубических метров.

В результате происшествия повреждения получила одна хозяйственная постройка и автомобиль, никто из местных жителей не пострадал. Пожар локализовали экстренные службы. Что стало причиной пожара на АЗС, предстоит установить специалистам.

Ранее рассказывал об огромном фонтане из грязи, который забил из-под земли после прорыва трубы в Петербурге.

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