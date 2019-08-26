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  4. Видео: Минздрав оправдал врачей за смерть роженицы на Ставрополье

Видео: Минздрав оправдал врачей за смерть роженицы на Ставрополье

, 18:49 Эфирная новость 114

Представители ведомства заявили, что погибшая сама поставила медиков в затруднительное положение, так как обратилась в роддом непосредственно накануне сложных родов.

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Фото, видео : ТАСС / Гавриил Григоров, 5-tv.ru

В Ставропольском крае халатность врачей обернулась гибелью пациентки. Медики оставили 24-летнюю роженицу одну в реанимации во время кесарева сечения. Девушке стало плохо и через 20 минут она скончалась. Чуть позже стало известно, что врачи просто вышли: одна почувствовала недомогание, вторая и вовсе уехала из роддома.

В региональном Минздраве начали проверку, однако еще до ее окончания поспешили во всем обвинить саму роженицу. Корреспондент МИЦ «Известия» Иван Уваров с подробностями в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по факту смерти роженицы в Ставрополье возбуждено уголовное дело. Родственники девушки уверены, что к ее гибели причастны принимавшие роды врачи.

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