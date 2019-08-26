В Абхазии предрекли второй тур президентских выборов

В Абхазии подвели предварительные итоги президентских выборов, которые прошли в воскресенье, 25 августа. Уже ясно, что состоится второй тур. Ни один из девяти кандидатов не набрал больше половины голосов.

В лидеры вышли действующий президент Рауль Хаджимба с результатом — 23,85% голосов, и председатель оппозиционной партии Алхас Квициния — у него 21,97%. Незначительно отстал от оппонентов экс-замглавы МИД Абхазии Олег Аршба. Он уже признал поражение.

Борьба за главный пост в Абхазии продолжится 8 сентября. В ЦИК отметили высокую явку избирателей — она превысила 66%. Серьезных нарушений не зафиксировано.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как проходили президентские выборы в Абхазии.