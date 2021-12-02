Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Соответствующее исследование провели специалисты из Массачусетского университета.
Фото: Andrey Arkusha, Thomas Cordy, Kevin Galvin, Wolfgang Kumm, The Irish Image Collection / Des / www.globallookpress.com
Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте в ходе исследования выяснили, какая пища резко увеличивает риск развития раковой опухоли в кишечнике человека, сообщает NEWS.ru. Эксперимент проводился на мышах и показал, что жаренные на растительном масле продукты провоцируют воспаление толстой кишки и возникновение онкологических заболеваний.
Этому способствует распространению токсичных отходов жизнедеятельности бактерий в крови. Специалисты отмечают, что жаренная в масле еда способна вызвать увеличение уже имеющейся опухоли в два раза.
«В Соединенных Штатах многие страдают от подобных заболеваний, при этом часть из них продолжает есть фастфуд и жареную пищу. Если у человека рак толстой кишки и он ест жаренную в масле пищу, то есть вероятность, что его заболевание станет более агрессивным. Рацион, где присутствует жаренная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза», — пояснил профессор Годун Чжан.
Американские ученые настоятельно рекомендуют тем, кто испытывает проблемы с кишечником, не злоупотреблять жареной пищей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые выявили первый симптом рака поджелудочной железы.
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