Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль

Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте в ходе исследования выяснили, какая пища резко увеличивает риск развития раковой опухоли в кишечнике человека, сообщает NEWS.ru. Эксперимент проводился на мышах и показал, что жаренные на растительном масле продукты провоцируют воспаление толстой кишки и возникновение онкологических заболеваний.

Этому способствует распространению токсичных отходов жизнедеятельности бактерий в крови. Специалисты отмечают, что жаренная в масле еда способна вызвать увеличение уже имеющейся опухоли в два раза.

«В Соединенных Штатах многие страдают от подобных заболеваний, при этом часть из них продолжает есть фастфуд и жареную пищу. Если у человека рак толстой кишки и он ест жаренную в масле ​​пищу, то есть вероятность, что его заболевание станет более агрессивным. Рацион, где присутствует жаренная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза», — пояснил профессор Годун Чжан.

Американские ученые настоятельно рекомендуют тем, кто испытывает проблемы с кишечником, не злоупотреблять жареной пищей.

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