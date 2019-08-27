Космонавт рассказал о ракетах «Союз», от которых из-за США отказались европейцы

Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует временно прекратить полеты своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) на российских кораблях. Об этом сообщил в понедельник, 26 августа, глава представительства ЕКА в РФ Рене Пишель, выступая на Евразийском аэрокосмическом конгрессе, пишет ФАН.

Она добавила, что европейские астронавты теперь будут летать на американских кораблях. По словам Пишель, данное решение связано с тем, что ЕКА связывают контрактные обязательства с NASA по работе на МКС.

Представитель ведомства затруднилась сказать, когда агентство может возобновить полеты своих астронавтов на станцию на российских кораблях, пояснив, что этот вопрос обсуждается с партнерами по МКС.

В свою очередь российский космонавт Павел Виноградов пояснил, что американцев всегда очень сильно волновали «очень хорошие связи и работа с французами и немцами» с Россией, «они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить».

По его словам, российская космонавтика никаких потерь от решения ЕКА не понесет. Виноградов также выразил уверенность, что количество полетов на «Союзах» не снизится, приведя в пример запланированный полет космонавта из ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Союз МС-13» с экипажем отчалил от МКС для перестыковки на другой модуль.