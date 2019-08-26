«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Утром в понедельник, 26 августа, экипаж Международной космической станции (МКС) завершил перестыковку пилотируемого корабля «Союз МС-13», с модуля «Звезда» — на модуль «Поиск». Космонавты освободили причал для робота «Федора», который на космическом грузовом «Союзе» уже долетел до станции, но не смог пристыковаться из-за поломки системы сближения.

Вторая попытка запланирована на ближайшее время. Ручного управления у «Федора» нет, вся надежда на автоматику. Впрочем, у андроида на орбите другая задача — протестировать системы безопасности экипажа. Кроме того, на грузовике — продукты, медикаменты и научное оборудование, которые очень ждут на МКС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стало причиной неудачной попытки стыковки «Союза» с роботом «Федором» на борту с МКС.