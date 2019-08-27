Петербурженка за рулем иномарки несколько метров протащила ребенка под колесами

Петербургские врачи спасают жизнь девятилетнего мальчика, которого женщина за рулем иномарки в понедельник вечером, 27 августа, протащила под колесами иномарки несколько метров.

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на Большой Пушкарской улице. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как дорогу быстро переходят дорогу несколько человек. Школьник бежит первым и вдруг оказывается под колесами автомобиля.

За рулем иномарки находилась 39-летняя женщина, которая не сразу поняла, что произошло и протащила ребенка некоторое время, прежде чем остановиться. Как сообщает 78.ru, водитель пояснила, что она его не заметила. Предварительно, ребенок оторвался от шедших за ним родных и первым выскочил на переход. Экспертиза подтвердила, что женщина, совершившая наезд, была трезвой. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как пешеход в центре Северной столицы в результате столкновения двух автомобилей упал в реку Мойку.