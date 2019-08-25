Эксклюзивное видео падения пешехода в реку Мойку во время ДТП в Петербурге

Стали известны подробности шокирующей аварии, которая произошла вечером в воскресенье, 25 августа, в центре Санкт-Петербурга.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что по набережной реки Мойки в сторону Большого Конюшенного моста двигался пешеход, когда рядом с ним столкнулись внедорожник Toyota и автомобиль «Яндекс. Такси». От удара выбило кованое ограждение и мужчина оказался в воде.

Далее видно, что из окна задней правой пассажирской двери Toyota в панике вылезает мужчина, после чего он открывает переднюю пассажирскую дверь и сквозь раскрытые подушки безопасности встаскивает девушку с маленькой собачкой на руках.

В региональном ГИБДД сообщили, что мужчину вытащили проезжавшие рядом люди на катере и к удивлению многих, от госпитализации он отказался.

Как сообщает 78.ru, предварительно, за рулем Toyota находилась девушка, которая не заметила дорожного знака и выехала на главную дорогу, не уступив автомобилю такси.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известный телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга чуть не погибли после того, как их мотоцикл столкнулся с деревом.