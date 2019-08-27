Певцу Юлиану потребовалась помощь врачей из-за проблем с сердцем.
Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?
Как стало известно 5-tv.ru, медики диагностировали у Юлиана гипертоническую болезнь и оставили его на амбулаторном лечении.
В комментарии ТАСС Юлиан заявил, что просто решил «проверить свое здоровье» и опроверг слухи о своей госпитализации.
Особую популярность звезде 90-х принесли песни «
Ранее 5-tv.ru писал о том, что из-за инфаркта в реанимации оказался актер и музыкант Петр Мамонов. Ему потребовалась операция. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное, артист чувствует себя хорошо.