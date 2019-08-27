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Певцу Юлиану потребовалась помощь врачей

, 11:28 250

Звезда 90-х обратился к медикам из-за некоторых проблем со здоровьем.

Фото : ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов

Певцу Юлиану потребовалась помощь врачей из-за проблем с сердцем.

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Как стало известно 5-tv.ru, медики диагностировали у Юлиана гипертоническую болезнь и оставили его на амбулаторном лечении.

В комментарии ТАСС Юлиан заявил, что просто решил «проверить свое здоровье» и опроверг слухи о своей госпитализации.

«У меня все хорошо. Я просто решил проверить свое здоровье. Видимо, просто кто-то увидел меня в медучреждении», — сказал он.

Особую популярность звезде 90-х принесли песни «Русский вальс», «Белая сирень», «Вишневый сад» и другие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из-за инфаркта в реанимации оказался актер и музыкант Петр Мамонов. Ему потребовалась операция. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное, артист чувствует себя хорошо.

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