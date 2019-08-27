Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?

«Теперь уж не отвертеться»: Петров и Милославская отдохнули вместе в Италии Водолей, продолжайте быть светом себе и миру. Близнецы, как вы относитесь к любви и романтике? Независимо от того, где вы находитесь в своем путешествии, вы станете свидетелем того, как ваш партнер удивит вас своим преображением. Стрелец, вот как выглядит настоящая любовь. Оставайтесь в моменте и наслаждайтесь благословениями, которые приносит вам эта фаза вашей жизни.



Овен — гороскоп на сегодня, 27 августа

Как вы относитесь к бурным романам, Овен? Хотя, это не имеет значения. У вас не будет времени, чтобы собраться с мыслями сегодня.

Вселенная удивляет вас своей выходкой. Помните, что вы достойны любви и заслуживаете того, чтобы вас любили. Не позволяйте страху и неуверенности в себе саботировать радость, которую вы испытываете в этот момент.

Космический совет: кто сказал бурный и страстный роман?

Телец — гороскоп на сегодня, 27 августа

Мы снова приходим к уроку взаимности. Виновен в том, чтобы сделать кого-то своим целым миром или прославить отношения, в которых не всегда чувствуешь себя увиденным или услышанным? Ваша личная жизнь требует капитального ремонта, Телец!

Пришло время восстановить баланс. Может ли время в одиночку помочь вам это откалибровать? Самовосстановление в приоритете. Делайте все возможное, чтобы добраться до лучшего места в своей жизни.

Космический совет: восстановите внутренний баланс.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 27 августа

Как вы относитесь к любви и романтике, Близнецы? Как вы относитесь к украденным поцелуям и секретам, которыми поделились под звездами?

Независимо от того, где вы находитесь в своем путешествии, вы станете свидетелем того, как ваш партнер удивит своим преображением. Да, вы достойны любви.

Позвольте себе получить то, что они давали так безоговорочно. Одиночные Близнецы, ожидайте неожиданного, если вы на рынке любви. Кто-то в вашем кругу собирается рассказать о своих чувствах.

Космический совет: готовы быть сбитыми с ног?

Рак — гороскоп на сегодня, 27 августа

Если жизнь кажется вопросом с множественным выбором, то это потому, что так оно и есть. Изучите каждый из вариантов перед вами. В то время, как некоторые обещают исполнить, другие просто хорошо выглядят на бумаге. Вот где приходит ваша мудрость, Рак.

Сосредоточьтесь на ваших долгосрочных целях. Выберите путь, который выровняет вас с золотым будущим, о котором вы мечтали. Да, это потребует от вас сказать несколько вещей — и это нормально. Избивать себя за то, что вы выбираете себя — это излишне.

Космический совет: знать, где провести линию.