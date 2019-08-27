Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?

|♈ Овен
|♉ Телец
|♊ Близнецы
|♋ Рак
|♌ Лев
|♍ Дева
|♎ Весы
|♏ Скорпион
|♐ Стрелец
|♑ Козерог
|♒ Водолей
|♊ Рыбы
«Теперь уж не отвертеться»: Петров и Милославская отдохнули вместе в Италии
Водолей, продолжайте быть светом себе и миру. Близнецы, как вы относитесь к любви и романтике? Независимо от того, где вы находитесь в своем путешествии, вы станете свидетелем того, как ваш партнер удивит вас своим преображением. Стрелец, вот как выглядит настоящая любовь. Оставайтесь в моменте и наслаждайтесь благословениями, которые приносит вам эта фаза вашей жизни.
Овен — гороскоп на сегодня, 27 августа
Как вы относитесь к бурным романам, Овен? Хотя, это не имеет значения. У вас не будет времени, чтобы собраться с мыслями сегодня.
Вселенная удивляет вас своей выходкой. Помните, что вы достойны любви и заслуживаете того, чтобы вас любили. Не позволяйте страху и неуверенности в себе саботировать радость, которую вы испытываете в этот момент.
Космический совет: кто сказал бурный и страстный роман?
Телец — гороскоп на сегодня, 27 августа
Мы снова приходим к уроку взаимности. Виновен в том, чтобы сделать кого-то своим целым миром или прославить отношения, в которых не всегда чувствуешь себя увиденным или услышанным? Ваша личная жизнь требует капитального ремонта, Телец!
Пришло время восстановить баланс. Может ли время в одиночку помочь вам это откалибровать? Самовосстановление в приоритете. Делайте все возможное, чтобы добраться до лучшего места в своей жизни.
Космический совет: восстановите внутренний баланс.
Близнецы — гороскоп на сегодня, 27 августа
Как вы относитесь к любви и романтике, Близнецы? Как вы относитесь к украденным поцелуям и секретам, которыми поделились под звездами?
Независимо от того, где вы находитесь в своем путешествии, вы станете свидетелем того, как ваш партнер удивит своим преображением. Да, вы достойны любви.
Позвольте себе получить то, что они давали так безоговорочно. Одиночные Близнецы, ожидайте неожиданного, если вы на рынке любви. Кто-то в вашем кругу собирается рассказать о своих чувствах.
Космический совет: готовы быть сбитыми с ног?
Рак — гороскоп на сегодня, 27 августа
Если жизнь кажется вопросом с множественным выбором, то это потому, что так оно и есть. Изучите каждый из вариантов перед вами. В то время, как некоторые обещают исполнить, другие просто хорошо выглядят на бумаге. Вот где приходит ваша мудрость, Рак.
Сосредоточьтесь на ваших долгосрочных целях. Выберите путь, который выровняет вас с золотым будущим, о котором вы мечтали. Да, это потребует от вас сказать несколько вещей — и это нормально. Избивать себя за то, что вы выбираете себя — это излишне.
Космический совет: знать, где провести линию.
Лев — гороскоп на сегодня, 27 августа
Вы знаете, что мешает вашему будущему? Бремя прошлого. Обращатитесь к боли, которую вы подавляли в себе. Поговорите с демонами, которые скрывались вокруг. Что делать, если это секрет, чтобы начать все сначала?
Влюбленным львам пришло время пересмотреть правила помолвки. То, что вы общаетесь друг с другом определенным образом, не означает, что вы должны продолжать это делать. Проведите открытый и честный разговор с любимым человеком о том, что кажется вам подлинным.
Космический совет: переписать правила совместного существования.
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Дева — гороскоп на сегодня, 27 августа
Исцеление - это не прямая линия, Дева. Иногда это курсив, а иногда - спираль. Смотрите, что всплывает из вашего подсознания без каких-либо суждений и предубеждений. Это ключ к освобождению того, что больше не служит вам.
Может ли перерыв стать ответом на перезагрузку вашего тела и ума? Скажите да самообслуживанию сегодня. Не позволяйте кому-либо говорить вам, что вы можете и не можете делать.
Космический совет: устройте себе перезагрузку.
Весы — гороскоп на сегодня, 27 августа
Это важный момент, Весы. Любовь, на которую вы надеялись и молились. Позвольте себе быть сбитым с ног, чтобы с вами обращались как с богиней, которой вы являетесь.
Оповещение о спойлере: химия, которой вы поделитесь с ними, обещает быть просто потрясающей. Так что надо не просто насытиться искрами. Прыгните в огонь и посмотрите, как это бывает.
Космический совет: пуститесь во все тяжкие в новом романе.
Скорпион — гороскоп на сегодня, 27 августа
Скорпион, вы богиня радости, любви, удовольствия и чувственности. Почему вы сдерживаетесь от выражения своих истинных желаний? Ваши страхи мешают вам быть самой динамичной версией себя?
Эта фаза ваших отношений требует большей степени достоверности. Помните, что вам никогда не придется притуплять блеск, когда вы находитесь с правильным человеком.
Космический совет: освободитесь от страха быть осужденным.
Стрелец — гороскоп на сегодня, 27 августа
Вам знакомо это чувство встречи с кем-то, кто так же эксцентричен, как и вы, и позволяет вам быть самой странной и замечательной версией себя? Вот как выглядит настоящая любовь, Стрелец.
Оставайтесь в моменте и наслаждайтесь благословениями, которые приносит вам эта фаза вашей жизни. Нет необходимости быстро продвигать историю или проецировать старую боль на то, что течет так свободно.
Космический совет: позвольте себе наслаждаться связью, не беспокоясь о том, что происходит.
Козерог — гороскоп на сегодня, 27 августа
Иногда вам просто нужно взять пиццу, налить стакан Prosecco, чтобы сосредоточиться на всем, что хорошо в вашей жизни. Вещи могут быть или не быть идеальными, но этот момент может быть.
Научиться оставаться в настоящем обещает изменить вашу реальность. «Я призываю мир и гармонию жить во мне и окружать меня всегда». Утверждение, чтобы вдохнуть в вас силы, если вы вдруг подумаете, что сдаетесь.
Космический совет: вы решаете свою внутреннюю и внешнюю реальность.
Водолей — гороскоп на сегодня, 27 августа
Вы радость. Вы любовь. Вы мир. Вы позитив. Вы отличный друг. Продолжайте распространять свет на всех окружающих. Вещи, которые надо сделать сегодня: отдаться всецело любви.
Когда вы в последний раз брали маму на коктейль или рассказывали своим лучшим друзьям, насколько они особенные? Маленькие жесты имеют большое значение, Водолей.
Космический совет: только хорошие флюиды.
Рыбы — гороскоп на сегодня, 27 августа
Ах, неуловимый баланс между работой и личной жизнью. Да, вы можете иметь все это, Рыбы, но что-то все время пропускаете. Что-то, о чем стоит подумать.
На этой неделе клятва: отводить каждый день час для самовыражения. Пишите, рисуйте, рисуйте, готовьте и прыгайте. Делайте все возможное, чтобы хорошие флюиды проходили через ваше тело. Вы обнаружите, что вибрация с частотой радости помогает вам заставить ваше самое творческое я работать.
Космический совет: найдите время для самовыражения.
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