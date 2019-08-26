Известного российского актера и музыканта Петра Мамонова прооперировали

Перенесший инфаркт миокарда актер и музыкант Петр Мамонов в понедельник, 26 августа, успешно прооперирован, состояние стабильное, чувствует себя хорошо. Об этом сообщила РИА Новости супруга артиста.

«Все хорошо, он даже мне позвонил. Операцию сделали, состояние стабильное», — цитирует Ольгу Мамонову агентство.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 68-летний лидер группы «Звуки Му» попал в реанимацию в субботу, 24 августа. Врачи поставили диагноз — инфаркт миокарда. На следующий день супруга артиста сообщила, что состояние его стабильное и улучшения «заметны невооруженным глазом», музыкант даже попросил привезти ему диски с записью проповедей отца Дмитрия Смирнова. В понедельник утром стало известно, что Мамонову предстоит операция.