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  4. Путин и Эрдоган осмотрели новейший Су-57 на МАКС-2019

Путин и Эрдоган осмотрели новейший Су-57 на МАКС-2019

, 14:06 Видео 37

Главным гостем Международного авиационно-космического салона в подмосковном Жуковском стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Фото : ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

Российский лидер приветствовал гостей и участников форума, и в особенности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава государства выразил уверенность, что «достижения отечественного авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России заинтересуют турецких партнеров».

«Мы заинтересованы в том, чтобы МАКС укреплял свои позиции авторитетной площадки делового общения, обмена идеями и заключения взаимовыгодных контрактов», — сказал Путин.

Президент отметил, что авиакосмический салон уже в 14 раз собирает на одной площадке людей со всего мира, заинтересованных в будущем летной техники.

«Среди новаций МАКСа этого года, которые будут интересны и специалистам, и зрителям, — актуальные и перспективные разработки для беспилотных комплексов, для малой и деловой авиации, а также такие прорывные проекты в сфере гражданского авиастроения, как самолет МС-21, вертолет Ми-38 и Ка-62», — заявил он.

Президент Турции в своем приветственном слове пригласил Владимира Путина на технологический фестиваль, который пройдет в Стамбуле в сентябре, и поставил задачу довести товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов.

«Мы приглашаем весь российский народ на этот фестиваль и, в первую очередь, господина президента Путина», — сказал Эрдоган.

После выступления лидеры России и Турции осмотрели новейший российский истребитель пятого поколения Су-57. 

Анкара задумалась о покупке российских военных самолетов вместо американских F-35. Ранее США свернули программу по поставкам истребителей в Турцию из-за покупки комплексов С-400.

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