Путин и Эрдоган осмотрели новейший Су-57 на МАКС-2019

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Российский лидер приветствовал гостей и участников форума, и в особенности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава государства выразил уверенность, что «достижения отечественного авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России заинтересуют турецких партнеров».
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Президент отметил, что авиакосмический салон уже в 14 раз собирает на одной площадке людей со всего мира, заинтересованных в будущем летной техники.
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Президент Турции в своем приветственном слове пригласил Владимира Путина на технологический фестиваль, который пройдет в Стамбуле в сентябре, и поставил задачу довести товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов.
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После выступления лидеры России и Турции осмотрели новейший российский истребитель пятого поколения Су-57.
Анкара задумалась о покупке российских военных самолетов вместо американских F-35. Ранее США свернули программу по поставкам истребителей в Турцию из-за покупки комплексов С-400.