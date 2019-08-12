Турция задумалась о покупке российских Су-35 после отказа США продать F-35

В Турции всерьез задумались о покупке российских боевых самолетов Су-35 вместо американских F-35. Об этом со ссылкой на турецкие издания сообщают «Известия».

Глава Белого дома Дональд Трамп 16 июля заявил об исключении Анкары из программы по поставкам истребителей F-35. Такое решение было принято из-за того, что правительство Турции подписало соглашение о покупке российских С-400. Турецкое правительство посчитало такое поведение нерациональным. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал позицию Вашингтона «грабежом».

Сейчас стало известно о заинтересованности Анкары в отношении российских истребителей Су-35. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов еще в июле объявил о готовности поставлять боевые самолеты в Турцию, если Эрдоган проявит соответствующий интерес.

Специалисты, занимающиеся закупками военной техники в Турции, предложили местному оборонному ведомству рассмотреть предложение России. Если турецкие военные изъявят желание закупить Су-35, Анкара начнет официальные переговоры с Москвой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что эксперты выяснили, кто победит в гипотетическом бою: Су-35 или F-15.