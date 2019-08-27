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Видео: необычная посадка Су-57 на авиасалоне МАКС-2019

, 15:56 Видео 275

Пилот истребителя пятого поколения выполнил укороченное приземление на аэродроме в подмосковном Жуковском.

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Фото, видео : РИА Новости / Михаил Воскресенски; Военный Осведомитель

Перед началом Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 собравшиеся гости стали свидетелями необычного приземления новейшего российского истребителя Су-57.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как пилот самолета выполнил так называемую «укороченную посадку». Перед тем, как крылатая машина коснулась взлетно-посадочной полосы, были выпущены тормозные парашюты. Самолет теряет скорость и «плюхается» на шасси, после чего практически сразу останавливается. Такая техника применялась отечественными пилотами и ранее. Она нужна в случае короткой или поврежденной противником ВПП.

27 августа в подмосковном Жуковском открылся Международный авиационно-космический салон МАКС-2019. После церемонии открытия президент РФ Владимир Путин вместе со своим турецким коллегой Эрдоганом осмотрели кабину российского истребителя пятого поколения Су-57.

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