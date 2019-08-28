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  4. Новая угроза? Гигантский астероид приближается к Земле

Новая угроза? Гигантский астероид приближается к Земле

, 2:26 14

Директор московского планетария рассказала, стоит ли бояться космического тела.

Фото : ESA / www.globallookpress.com

Астероид 2019 OU1 приблизится к Земле на минимальное расстояние в ночь с 28 на 29 августа. Космический объект пролетит в одном миллионе 27 тысячах 737 километрах от нашей планеты. Это почти в три раза превышает расстояние до Луны. Он пройдет в поле тяготения Земли (929 тысяч километров), за что и попал в список потенциально опасных астероидов, передает РИА Новости.

Астероид 2019 OU1 был открыт всего месяц назад — 25 июля. Скорость его движения составляет 13 километров в секунду, он совершает оборот вокруг Солнца за 1243 земных дня.

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Директор московского планетария Фаина Рублева рассказала, что космического тело не несет в себе опасности.

«Такой астероид, проходя на большом расстоянии, никакой опасности для жителей Земли не представляет. Это самое главное, что нужно знать», — заявила эксперт.

Специалист добавила, что в московском планетарии в связи с приближением космического тела не собираются проводить какие-либо наблюдения. По словам Рублевой, увидеть астероид крайне сложно в условиях большого города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спастись во время падения астероида на Землю.

 

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