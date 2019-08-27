«Присяду-ка я на перчик!» Королева и Тарзан задорно отдыхают в Италии

Певица Наташа Королева и ее супруг — бывший стриптизер Сергей Глушко — улетели на отдых в Италию. На прошлой неделе пара отметила 16-летие со дня бракосочетания и сейчас продолжает праздник уже на курорте, откуда постоянно публикует сторис.

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Например, на некоторых кадрах артистка продемонстрировала их совместную с Глушко фотосессию рядом с фигурами в виде красного перца. Супруги по очереди пытаются сделать смешные снимки.

«Присяду-ка я на перчик!» — восклицает в один из моментов Королева.

Также певица поведала поклонникам, что в Италии очень вкусная еда, теплое море и отличный шоппинг.

Ранее 5-tv.ru рассказывали, с каким размахом Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы.