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«Присяду-ка я на перчик!» Королева и Тарзан задорно отдыхают в Италии

, 20:23 Видео 84

Влюбленные весело проводят время на курорте и радуют поклонников оригинальными видео.

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Фото, видео : Instagram @koroleva__star

Певица Наташа Королева и ее супруг — бывший стриптизер Сергей Глушко — улетели на отдых в Италию. На прошлой неделе пара отметила 16-летие со дня бракосочетания и сейчас продолжает праздник уже на курорте, откуда постоянно публикует сторис.

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Например, на некоторых кадрах артистка продемонстрировала их совместную с Глушко фотосессию рядом с фигурами в виде красного перца. Супруги по очереди пытаются сделать смешные снимки.

«Присяду-ка я на перчик!» — восклицает в один из моментов Королева.

Также певица поведала поклонникам, что в Италии очень вкусная еда, теплое море и отличный шоппинг.

Ранее 5-tv.ru рассказывали, с каким размахом Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы.

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