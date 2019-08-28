Двое рабочих погибли в пожаре на строящемся судне в Нижнем Новгороде

Пожар произошел на строящемся судне в Нижнем Новгороде. Трагедия случилась утром в среду, 28 августа.

Само судно находится на судоверфи завода «Красное Сормово». Как сообщают экстренные службы, в пожаре погибли два человека, еще один пострадал. Все трое — рабочие завода. По предварительной информации, судно загорелось из-за короткого замыкания, которое произошло во время проведения ремонтных работ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Новосибирске 12 рабочих оказались под завалами после обрушения строящегося дома.