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  4. Двое рабочих погибли в пожаре на строящемся судне в Нижнем Новгороде

Двое рабочих погибли в пожаре на строящемся судне в Нижнем Новгороде

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Трагедия произошла в среду, 28 августа.

Фото : ТАСС / Александр Демьянчук

Пожар произошел на строящемся судне в Нижнем Новгороде.  Трагедия случилась утром в среду, 28 августа.

Само судно находится на судоверфи завода «Красное Сормово». Как сообщают экстренные службы, в пожаре погибли два человека, еще один пострадал. Все трое — рабочие завода. По предварительной информации, судно загорелось из-за короткого замыкания, которое произошло во время проведения ремонтных работ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Новосибирске 12 рабочих оказались под завалами после обрушения строящегося дома.

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