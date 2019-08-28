Фото: первые кадры с места обрушения строящегося дома в Новосибирске

Первые кадры с места обрушения строящегося здания в Новосибирске публикует 5-tv.ru. Стена и перекрытия строения рухнули утром в среду, 28 августа.

На снимках видно, что на месте происшествия продолжают работать спасатели. Под обломками остаются 11 рабочих, находившихся на объекте в момент падения конструкций. Еще один человек уже спасен, в настоящее время он госпитализирован.

К работе на месте обрушения привлечены 70 специалистов и 20 единиц спасательной техники — в дальнейшем это число планируется увеличить. По предварительной информации, причиной происшествия могло стать несоблюдения требований при строительстве здания. Площадь обрушения составила порядка 350 квадратных метров.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, строящееся здание находилось на улице Ударной.