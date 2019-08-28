Фото: пассажирский автобус протаранил легковушку в Ижевске

В столице Удмуртии Ижевске пассажирский автобус протаранил легковой автомобиль «ВАЗ».

Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла на улице Выставочная на маршруте № 22. Во момент столкновения в салоне общественного транспорта было полтора десятка пассажиров. В результате ДТП помощь медиков понадобилось семерым.

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В больницу доставили четверых, в том числе ребенка. В легковушке был один водитель, он, предварительно, серьезных травм не получил. Что стало причиной аварии — устанавливают дознаватели.

Ранее публиковал видео из Волгограда, где в результате опрокидывания автобуса пострадали девять человек.