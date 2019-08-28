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В Волгограде девять человек пострадали при опрокидывании автобуса — фото

, 7:48 Фото 166

Трех пассажиров пришлось доставать из микроавтобуса с помощью спецоборудования.

Фото : ВКонтакте @Александр Пересвет

В Волгограде пассажирский микроавтобус Hyundai опрокинулся на крышу в среду, 28 августа. В результате ДТП пострадали девять человек.

Авария произошла на улице 40 лет ВЛКСМ. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. Трех пострадавших пришлось деблокировать из салона машины спецоборудованием. В настоящий момент они госпитализированы в одну из волгоградских больниц в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть человек находятся в медучреждении в тяжелом состоянии.

ВКонтакте @Александр Пересвет

Причины аварии устанавливаются полицией. Предположительно, владелец микроавтобуса подрабатывал в BlaBlaCar — сервисе поиска и перевозки попутчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека погибли в ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане.

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