В Волгограде пассажирский микроавтобус Hyundai опрокинулся на крышу в среду, 28 августа. В результате ДТП пострадали девять человек.

Авария произошла на улице 40 лет ВЛКСМ. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. Трех пострадавших пришлось деблокировать из салона машины спецоборудованием. В настоящий момент они госпитализированы в одну из волгоградских больниц в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть человек находятся в медучреждении в тяжелом состоянии.

ВКонтакте @Александр Пересвет

Причины аварии устанавливаются полицией. Предположительно, владелец микроавтобуса подрабатывал в BlaBlaCar — сервисе поиска и перевозки попутчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека погибли в ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане.