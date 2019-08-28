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  4. Захлебнувшаяся в турецком бассейне девочка из России скончалась

Захлебнувшаяся в турецком бассейне девочка из России скончалась

, 17:06 430

12-летнюю петербурженку засосало в трубу бассейна на курорте в Бодруме.

Фото : 5-tv.ru

Отец 12-летней девочки из Петербурга, которая захлебнулась в бассейне отеля на турецком курорте Бодрум, сообщил о ее смерти 28 августа.

Эту информацию подтвердили в посольстве России в Турции.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как ее засосало в трубу в конце августа. У девочки были поражены головной мозг и легкие, возможность ее транспортировки была крайне опасной для здоровья ребенка. В Бодрум ранее прибыли петербургские врачи-реаниматологи, однако спасти девочку не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вероятных виновниках ЧП с россиянкой в Турции.

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