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Стало известно о смерти еще одной юной россиянки в Турции

, 9:20 287

О страшной и загадочной смерти 16-летней школьницы из Красноярска рассказали родители.

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Фото, видео : Lu Zhe / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

В середине лета 2019 года в частной клинике турецкой Алании умерла 16-летняя жительница Красноярска, передает местный телеканал ТВК6.

Девочка вместе с родителями приехала на автомобиле на отдых в Турцию. 13 июля, через девять дней путешествия, она пожаловалась на сильную боль в животе. По некоторым данным, девочке стало плохо после ужина в ресторане. Ее госпитализировали подозрением на инфекцию в частную клинику, где спустя девять часов она скончалась в отделении интенсивной терапии. Предварительная причина смерти — перитонит, вызванный острым аппендицитом.

«Наверное, убийство это. Первый диагноз был — острый аппендицит. Никто ничем не занимался — просто ребенка убили капельницами и анализами», — рассказал в интервью 5-tv.ru убитый горем отец.

Родители девочки долго не могли получить тело ребенка из клиники для репатриации в Россию. Когда семья вернулась в Красноярск, судмедэксперты провели вскрытие и не обнаружили некоторые внутренние органы. По версии родных, их удалили турецкие врачи для продажи на черном рынке.

«Еще успели и подзаработать на смерти ребенка… Выскребли около 150 тысяч рублей (если это интересно сплетникам) просто убили нашу доченьку!!!» — написал отец в Facebook.

Facebook

Родственники винят турецких медиков в бездействии, а Следственное управление по Красноярску начали проверку по факту гибели россиянки. 26 августа 2019 года ей должно было исполниться 17 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагической гибели 12-летней петербурженки, которая захлебнулась в трубе бассейна турецкого отеля.

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