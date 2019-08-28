Плохой улов лосося мог стать причиной массовых отравлений

Сразу в двух российских регионах — массовые отравления. «Острая кишечная инфекция» — с таким диагнозом в больницы попали пострадавшие, и всех объединяет одно: накануне они ели суши и роллы. В Самаре на больничной койке оказались 48 человек, 30 из них до сих пор под капельницами. В Иркутске любовь к японской кухне закончилась госпитализацией для девяти человек.

Роспотребнадзор начал проверку. Сети ресторанов разные, но корень проблемы может быть один — рыба.

В этом году улов лосося и форели в России оставляет желать лучшего. Цены растут. Рестораторы — экономят, заменяют дорогие сорта рыбы дешевыми аналогами, пускают в ход просроченное. Эксперты говорят, что меньше 300 рублей роллы стоить не могут. Меж тем в самарском ресторане их цена начиналась с 70 рублей.

Подробнее о проблеме смотрите в расследовании Алексея Полторанина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве 72-летний мужчина скончался в больнице, отравившись арбузом.