Пожилой мужчина скончался в московской клинике, отравившись арбузом

В московской клинике умер 72-летний мужчина, отравившись арбузом. Незадолго до смерти мужчина пришел в медицинское учреждение, где пожаловался врачам на сильную боль в животе. Согласно решению специалистов, пациент сразу был переведен в реанимацию, где впоследствии скончался.

Как сообщает KP.RU, причиной смерти мужчины стало отравление арбузом. На данный момент в больницу прибыли сотрудники Следственного комитета для установления обстоятельств случившегося. Специалистам предстоит выяснить, где и как погибший приобрел ягоду.

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