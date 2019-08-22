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  4. Пожилой мужчина скончался в московской клинике, отравившись арбузом

Пожилой мужчина скончался в московской клинике, отравившись арбузом

, 21:48 23

Пенсионер пожаловался врачам на боль в животе, а через некоторое время умер.

Фото : © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

В московской клинике умер 72-летний мужчина, отравившись арбузом. Незадолго до смерти мужчина пришел в медицинское учреждение, где пожаловался врачам на сильную боль в животе. Согласно решению специалистов, пациент сразу был переведен в реанимацию, где впоследствии скончался.

Как сообщает KP.RU, причиной смерти мужчины стало отравление арбузом. На данный момент в больницу прибыли сотрудники Следственного комитета для установления обстоятельств случившегося. Специалистам предстоит выяснить, где и как погибший приобрел ягоду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инспектор пожарной безопасности «Магнита» умер от передозировки наркотиков.

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