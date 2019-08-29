Актер Кирилл Плетнев впервые вышел в свет после развода с Нинидзе

Актер Кирилл Плетнев впервые вышел в свет после развода с Нино Нинидзе, пишет Teleprogramma.Pro. Артист появился на премьере фильма «В Кейптаунском порту» в одном из московских кинотеатров.

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Журналисты отметили, что 39-летний Плетнев выглядел достаточно бодро, хотя еще недавно проходили слухи о том, что расставание с Нинидзе далось ему весьма трудно. По некоторым данным, актера даже мучили панические атаки.

О расставании артистов стало известно в мае этого года. Отношения Кирилла Плетнева и Нино Нинидзе длились около трех лет, год назад они решили пожениться, однако брак продлился недолго.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максим Виторган нечаянно раскрыл роман с Нинидзе.