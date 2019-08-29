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В Приморском крае из-за паводка введен режим ЧС

, 7:12 Эфирная новость 15

Обильные дожди, прошедшие в регионе, привели к серьезным последствиям во многих населенные пунктах.

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Фото, видео : Instagram @tvoiakomsa, 5-tv.ru

Ситуация с паводками в Приморье приобретает угрожающие масштабы. После обильных дождей многие населенные пункты выглядят как после нашествия цунами.

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В Хасанском районе в океан смыло расположенные вдоль побережья дома, деревья и автомобили. Уничтожены дороги, аэропорт до сих пор затоплен, пока удалось сократить время задержек рейсов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, наводнение едва не стало причиной блэк-аута: на одной из ТЭЦ Владивостока из-за повреждения трансформатора начался пожар. К счастью никто не пострадал, возгорание удалось ликвидировать, однако горожанам на какое-то время видимо придется обойтись без горячего водоснабжения. До полного устранения последствий пожара.

Между тем, синоптики пока не дают жителям Приморья оптимистичных прогнозов — в ночь на четверг и пятницу на город обрушится вторая волна сильнейших ливней.

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