В Приморском крае из-за паводка введен режим ЧС

Ситуация с паводками в Приморье приобретает угрожающие масштабы. После обильных дождей многие населенные пункты выглядят как после нашествия цунами.

Гороскоп на 29 августа: Рыбы, вы строите пирамиду любви!

В Хасанском районе в океан смыло расположенные вдоль побережья дома, деревья и автомобили. Уничтожены дороги, аэропорт до сих пор затоплен, пока удалось сократить время задержек рейсов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, наводнение едва не стало причиной блэк-аута: на одной из ТЭЦ Владивостока из-за повреждения трансформатора начался пожар. К счастью никто не пострадал, возгорание удалось ликвидировать, однако горожанам на какое-то время видимо придется обойтись без горячего водоснабжения. До полного устранения последствий пожара.

Между тем, синоптики пока не дают жителям Приморья оптимистичных прогнозов — в ночь на четверг и пятницу на город обрушится вторая волна сильнейших ливней.