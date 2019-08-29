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Видео: Новый рыбоперерабатывающий завод открыли в Мурманске

, 13:57 Эфирная новость 72

На территории Мурманского морского рыбного порта стартовало производство на новом заводе по переработке рыбы «Русская треска».

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Фото, видео : nord-news.ru, 5-tv.ru

Мурманская область должна вновь обрести славу рыбного региона России. Об этом на открытии нового перерабатывающего комплекса говорил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Чибис. Главное не только обеспечить рабочие места, но и сделать так, чтобы рыба на прилавках была доступной по цене.

«Очень хочу, очень стараюсь, чтобы рыбы больше ели все жители Мурманской области. Поэтому наш проект как раз для того, чтобы этой рыбы было больше, ассортимент был выше, а цены ниже. И конечно мы приветствуем появление новых инвесторов, новых производителей на нашей территории», — врио губернатора Мурманской области отметил Андрей Чибис.

В ближайшее время в регионе появится еще одно предприятие. Деньги на это выделены в рамках программы господдержки рыбоперерабатывающей отрасли.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что плохой улов лосося мог стать причиной массовых отравлений. В трех российских регионах клиенты ресторанов японской кухни оказались в больнице, поев суши и роллы.

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