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Росстат отчитался о снижении объема теневой экономики России в ВВП

, 12:45 27

Самые крупные доли неучтенного производства обнаружились в сфере аренды недвижимости, торговле, сельском хозяйстве и строительстве.

Фото : Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com

Объем теневой экономики России в 2017 году составил 12,7% ВВП — это 11,7 триллиона рублей. Росстат утверждает, что крупнейшие доли неучтенного производства обнаружились в сфере аренды недвижимости, торговле, сельском хозяйстве и строительстве.

Специалисты определили, что на протяжении, как минимум, трех лет доля «невидимой» экономики ВВП России сокращается. Так, в 2016 году ее объем составил 13,2%; в 2015 — 13,2%; в 2014 — 13,9%.

По мнению экспертов, основная доля ненаблюдаемой экономики приходится на те области деятельности, в которых наблюдение за потоком финансовых операций практически невозможно. Например, граждане России могут продавать продукты растительного и животного происхождения без оплаты налогов на рынках. Также теневая экономика затрагивает сферу аренды недвижимости — арендодатель не платит подоходный налог, оформляя со съемщиком жилплощади неофициальные отношения.

«В США никому не придет в голову выращивать картошку для себя, так как это экономически необоснованно. А в России все сельское население выращивает для себя продукты питания», —утверждает Алексей Пономаренко — директор Международного института профессионального статистического образования НИУ ВШЭ. Об этом сообщают «Известия».

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