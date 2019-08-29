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  4. В Раде подтвердили скорый обмен Олега Сенцова

В Раде подтвердили скорый обмен Олега Сенцова

, 14:11 88

По словам представителя украинского правительственного аппарата, обмен состоится в ближайшее время.

Фото : РИА Новости / Сергей Пивоваров

В Верховной раде Украины подтвердили информацию о скором обмене Олега Сенцова. Об этом сказал депутат Рады Ахтем Чийгоз. По словам чиновника, обмен заключенными с Москвой ожидается уже в пятницу, 30 августа. Чийгоз отметил, что Сенцова уже доставили в СИЗО «Лефортово» в Москве.

«Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен „на рельсы“ и будет отработан — это да», — приводит РИА Новости слова депутата.

В России Сенцов с 2015 года отбывал наказание в связи с делом о терроризме — его осудили на 20 лет за террористическую деятельность в Крыму.

В среду, 28 августа, 5-tv.ru сообщал об освобождении из-под стражи руководителя украинской редакции РИА Новости Кирилла Вышинского — мужчина больше года находился в СИЗО Украины. Предположительно, это может быть связано с процессом обмена заключенными между Киевом и Москвой.

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