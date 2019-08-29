В Раде подтвердили скорый обмен Олега Сенцова

В Верховной раде Украины подтвердили информацию о скором обмене Олега Сенцова. Об этом сказал депутат Рады Ахтем Чийгоз. По словам чиновника, обмен заключенными с Москвой ожидается уже в пятницу, 30 августа. Чийгоз отметил, что Сенцова уже доставили в СИЗО «Лефортово» в Москве.
В России Сенцов с 2015 года отбывал наказание в связи с делом о терроризме — его осудили на 20 лет за террористическую деятельность в Крыму.
В среду, 28 августа, 5-tv.ru сообщал об освобождении из-под стражи руководителя украинской редакции РИА Новости Кирилла Вышинского — мужчина больше года находился в СИЗО Украины. Предположительно, это может быть связано с процессом обмена заключенными между Киевом и Москвой.