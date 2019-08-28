Кирилл Вышинский может войти в список для обмена между РФ и Украиной

Подольский суд Киева изменил меру пресечения главному редактору агентства РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому. Его выпустили из СИЗО под личное поручительство.

Прямо в зале заседания журналист был освобожден из-под стражи. Теперь Вышинскому надлежит являться в суд по требованию, воздерживаться от общения со свидетелями по своему уголовному делу, а также уведомлять о смене места жительства и работы. Сам обвиняемый заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия.

« Считаю, что это решение вполне обоснованное и справедливое. В нем нет ничего сверхъестественного. Достаточно большое количество людей, которым инкриминировали ту же статью, что и мне, давно находятся под различными другими формами », — прокомментировал решение суда журналист.

Инсайдеры утверждают — решение об изменении меры пересечения Вышинскому было принято из-за того, что он может войдет в список для обмена между Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Паспорт журналиста будет оставаться в прокуратуре. Адвокаты намерены исправить это — сейчас готовят обращение с ходатайством о возврате документа. Вышинский был задержан СБУ больше года назад. Он писал правду о том, что происходит на Украине — за это его обвинили в госизмене. Журналисту все еще грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москалькова назвала освобождение Кирилла Вышинского обнадеживающим шагом.