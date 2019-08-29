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  4. Гендиректор «Новой волны» прокомментировал скандал с Филиппом Киркоровым

Гендиректор «Новой волны» прокомментировал скандал с Филиппом Киркоровым

, 15:12 Видео 2 472

Певец обругал работников музыкального фестиваля нецензурными выражениями.

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Фото, видео : Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Филипп Киркоров обругал нецензурными выражениями работников музыкального конкурса из-за того, что они не вовремя ушли на обед, сорвав тем самым репетицию поп-короля российской эстрады. Генеральный директор сочинского фестиваля «Новая волна» — Александр Румянцев — рассказал о том, как он видит ситуацию со скандалом, учиненным певцом. Об этом сообщает телеканал РЕН.

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«Артист хочет быть безупречным на сцене, и я знаю, как он готовится и относится к выступлениям. Наверное, это следствие того, что были технические задержки», — предположил гендиректор.

Александр Румянцев не видит в ситуации с Филиппом Киркоровым ничего плохого. Самое главное, что выступление, в конце концов, получилось потрясающим.

«Главное — это результат, а он был хорошим. Все отрепетировали, все успели», — утверждает Румянцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров обругал организаторов «Новой волны» из-за того, что они не вовремя ушли на обед.

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