Гендиректор «Новой волны» прокомментировал скандал с Филиппом Киркоровым

Филипп Киркоров обругал нецензурными выражениями работников музыкального конкурса из-за того, что они не вовремя ушли на обед, сорвав тем самым репетицию поп-короля российской эстрады. Генеральный директор сочинского фестиваля «Новая волна» — Александр Румянцев — рассказал о том, как он видит ситуацию со скандалом, учиненным певцом. Об этом сообщает телеканал РЕН.
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Александр Румянцев не видит в ситуации с Филиппом Киркоровым ничего плохого. Самое главное, что выступление, в конце концов, получилось потрясающим.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров обругал организаторов «Новой волны» из-за того, что они не вовремя ушли на обед.