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«Иногда хочется прибить людей»: Пригожин вступился за матерившегося на «Новой волне» Киркорова

, 13:23 Эфирная новость 40

Влиятельный российский продюсер заявил, что репетиция для артиста является «интимным моментом».

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Фото, видео : РИА Новости / Екатерина Чеснокова, 5-tv.ru

Российский продюсер Иосиф Пригожин заступился за Филиппа Киркорова, обматерившего организаторов песенного конкурса «Новая волна» на репетиции в Сочи, передает ФАН.

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Он отметил, что лично не присутствовал на площадке во время скандала, однако понимает негодование известного артиста.

«Иногда хочется прибить людей за дезорганизацию. Это я не адресую к организаторам „Новой волны“. Порой бывает, что режиссеры диктуют артисту, что петь, то есть как будто мы в „совке“ остались. Такое сегодня тоже происходит. Хочется им сказать: „А не пошли бы вы лесом?“ Поэтому иногда хочется применить силу, либо ненормативную лексику. Другого варианта нет», — заявил Пригожин.

Продюсер назвал репетицию музыкантов «интимным моментом» со своими внутренними нюансами.

«Киркоров тоже не глупый человек и понимает, что там журналисты. Просто плохо, что на репетициях присутствуют журналисты, потому что это интимный момент. Это все равно что пригласить себе человека в ванну», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Сочи, на котором король российской эстрады нецензурно выругался на организаторов «Новой волны».

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