«Иногда хочется прибить людей»: Пригожин вступился за матерившегося на «Новой волне» Киркорова

Российский продюсер Иосиф Пригожин заступился за Филиппа Киркорова, обматерившего организаторов песенного конкурса «Новая волна» на репетиции в Сочи, передает ФАН.

Почему поссорились Киркоров и Пригожин? — видео

Он отметил, что лично не присутствовал на площадке во время скандала, однако понимает негодование известного артиста.

« Иногда хочется прибить людей за дезорганизацию. Это я не адресую к организаторам „Новой волны“. Порой бывает, что режиссеры диктуют артисту, что петь, то есть как будто мы в „совке“ остались. Такое сегодня тоже происходит. Хочется им сказать: „А не пошли бы вы лесом?“ Поэтому иногда хочется применить силу, либо ненормативную лексику. Другого варианта нет» , — заявил Пригожин.

Продюсер назвал репетицию музыкантов «интимным моментом» со своими внутренними нюансами.

« Киркоров тоже не глупый человек и понимает, что там журналисты. Просто плохо, что на репетициях присутствуют журналисты, потому что это интимный момент. Это все равно что пригласить себе человека в ванну », — отметил он.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Сочи, на котором король российской эстрады нецензурно выругался на организаторов «Новой волны».