«Иногда хочется прибить людей»: Пригожин вступился за матерившегося на «Новой волне» Киркорова

Он отметил, что лично не присутствовал на площадке во время скандала, однако понимает негодование известного артиста.
«Иногда хочется прибить людей за дезорганизацию. Это я не адресую к организаторам „Новой волны“. Порой бывает, что режиссеры диктуют артисту, что петь, то есть как будто мы в „совке“ остались. Такое сегодня тоже происходит. Хочется им сказать: „А не пошли бы вы лесом?“ Поэтому иногда хочется применить силу, либо ненормативную лексику. Другого варианта нет», — заявил Пригожин.
Продюсер назвал репетицию музыкантов «интимным моментом» со своими внутренними нюансами.
«Киркоров тоже не глупый человек и понимает, что там журналисты. Просто плохо, что на репетициях присутствуют журналисты, потому что это интимный момент. Это все равно что пригласить себе человека в ванну», — отметил он.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Сочи, на котором король российской эстрады нецензурно выругался на организаторов «Новой волны».