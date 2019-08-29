Турецкая клиника собирается подать в суд на родителей девочки, скончавшейся в Аланьи

Сотрудница частной клиники в турецкой Аланьи, где этим летом скончалась 16-летняя россиянка, в интервью 5-tv.ru рассказала об обстоятельствах гибели девочки.
По словам Надиры, родители школьницы из Красноярска необоснованно обвинили турецких врачей в краже органов девочки. Россиянку привезли на скорой с острой болью в животе, ей сделали все необходимые анализы и перевели в реанимацию. Все медицинские документы были переданы родителям и сохранены в клинике.
Надира сообщила, что после смерти девочки, в клинику вызвали сотрудников прокуратуры и жандармерии, которые забрали тело погибшей в Анталью для вскрытия. Эта процедура была проведена в государственной больнице Турции.
Она заявила, что турецкая клиника будет обращаться в суд из-за обвинений, которые озвучила семья погибшей школьницы.
Надира также добавила, что родители скончавшейся россиянки недоговаривают о том, что девочка мучилась от болей несколько дней перед госпитализацией. В это время ей давали обезболивающие препараты и активированный уголь, что категорически запрещено.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели 16-летней россиянки во время отдыха в Турции.