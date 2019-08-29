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Турецкая клиника собирается подать в суд на родителей девочки, скончавшейся в Аланьи

, 15:44 Эксклюзивное интервью 522

Отец 16-летней школьницы обвинил медиков в краже органов дочери.

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Фото, видео : Frank Molter / www.globallookpress.com

Сотрудница частной клиники в турецкой Аланьи, где этим летом скончалась 16-летняя россиянка, в интервью 5-tv.ru рассказала об обстоятельствах гибели девочки.

По словам Надиры, родители школьницы из Красноярска необоснованно обвинили турецких врачей в краже органов девочки. Россиянку привезли на скорой с острой болью в животе, ей сделали все необходимые анализы и перевели в реанимацию. Все медицинские документы были переданы родителям и сохранены в клинике.

«Мама и отец дают интервью, что мы взяли от них какие-то органы. Такого вообще не было!» — утверждает собеседница.

Надира сообщила, что после смерти девочки, в клинику вызвали сотрудников прокуратуры и жандармерии, которые забрали тело погибшей в Анталью для вскрытия. Эта процедура была проведена в государственной больнице Турции.

«Вы [родители девочки] сообщаете, что Турция занимается, как вам сказать, кражей органов <…> Если бы мы собирались органы брать у пациента, то мы бы сделали это? Мы бы вызвали прокуратуру?» — отмечает сотрудница клиники.

Она заявила, что турецкая клиника будет обращаться в суд из-за обвинений, которые озвучила семья погибшей школьницы.

Надира также добавила, что родители скончавшейся россиянки недоговаривают о том, что девочка мучилась от болей несколько дней перед госпитализацией. В это время ей давали обезболивающие препараты и активированный уголь, что категорически запрещено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели 16-летней россиянки во время отдыха в Турции.

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