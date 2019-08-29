  1. Пятый канал
  4. Видео: Экс-кандидат в президенты США не справился с боксерской грушей

Видео: Экс-кандидат в президенты США не справился с боксерской грушей

, 20:01 Видео 44

Берни Сандерс проиграл поединок спортивному снаряду и стал посмешищем для американцев.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Paul Kitagaki Jr. / www.globallookpress.com,Twitter @dcexaminer

Экс-кандидат в президенты США, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс не смог справиться с боксерской грушей. 77-летний политик проиграл поединок спортивному снаряду. Видеоролик, на котором зафиксирован инцидент, быстро распространился в сети.

На кадрах видно, как Берни Сандерс наносит удар по груше и тут же пропускает от нее «ответку». При этом почтенного возраста мужчина пошатнулся, чуть не потеряв равновесие.

Последующие удары политика по снаряду своей цели не достигли. Тысячи жителей Соединенных Штатов в комментариях высмеяли Берни Сандерса и посоветовали ему поберечь себя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети высмеяли Трампа из-за поцелуя его жены Мелании с Трюдо.

Читайте также

+19° Днём +24°
Ночью +13°
66.75
0.34 73.96
0.30
Гороскоп на 29 августа: Рыбы, вы строите пирамиду любви!

Последние новости

21:02
Видео: Пропавшая в лесу Ленинградской области девочка найдена живой
20:49
Дима Билан закружил Яну Рудковскую в медленном танце под хит Аллы Пугачевой
20:38
На Дальнем Востоке сразу в нескольких регионах готовятся к очередному удару стихии
20:27
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
20:12
Сергей Лазарев решил не помогать юной племяннице на сцене
20:01
Видео: Экс-кандидат в президенты США не справился с боксерской грушей

Сейчас читают

У родных «короля эпизодов» Александра Числова нет денег на его похороны
Журналистка, оскорбленная Киркоровым, возмущена скандалом на «Новой волне»
Гендиректор «Новой волны» прокомментировал скандал с Филиппом Киркоровым

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги