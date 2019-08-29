Видео: Экс-кандидат в президенты США не справился с боксерской грушей

Экс-кандидат в президенты США, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс не смог справиться с боксерской грушей. 77-летний политик проиграл поединок спортивному снаряду. Видеоролик, на котором зафиксирован инцидент, быстро распространился в сети.

На кадрах видно, как Берни Сандерс наносит удар по груше и тут же пропускает от нее «ответку». При этом почтенного возраста мужчина пошатнулся, чуть не потеряв равновесие.

Последующие удары политика по снаряду своей цели не достигли. Тысячи жителей Соединенных Штатов в комментариях высмеяли Берни Сандерса и посоветовали ему поберечь себя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети высмеяли Трампа из-за поцелуя его жены Мелании с Трюдо.