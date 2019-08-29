«Это любовь!» В сети высмеяли Трампа из-за поцелуя его жены Мелании с Трюдо

Саммит G7, проходивший с 24 по 26 августа во Франции, запомнится всем провокационными поцелуями. Сначала президент США Дональд Трамп поцеловал жену Эммануэля Макрона. Позже его супруга Мелания Трамп обменялась «любезностями» с премьер-министром Канады — Джастином Трюдо.

REUTERS / Christian Hartmann

Папарацци сфотографировали «решающий момент». На снимках кажется, будто Мелания и Трюдо — давно влюбленная парочка. При этом Дональд Трамп стоит рядом с печальным лицом. После размещения фото в интернете, пользователи соцсетей высмеяли главу Белого дома, оставляя сотни веселых комментариев и публикуя забавные картинки.

«Мелания готова рискнуть всем!»

«Найдите того, кто будет смотреть на вас так, как Меланья на премьер-министра Канады»;

«Мелания перевернула сценарий. Но кто может винить ее в этом?»

«Я думаю, это любовь!» — написали юзеры в Twitter.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп расцеловал жену президента Аргентины на саммите G20.