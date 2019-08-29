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Кому достанется квартира «короля эпизодов» Александра Числова?

, 22:25 27

Актер скончался утром 29 августа на 55-м году жизни от истощения и обострившейся пневмонии.

Фото : ТАСС / Артем Геодакян

Актер Александр Числов, ушедший из жизни утром 29 августа, незадолго до своей кончины стал гостем студии ток-шоу на федеральном канале. В рамках программы гости поднимали вопрос о навязчивой идее, которая не протяжении последних лет преследовала «короля эпизодов». Артист искренне был уверен, что его собираются убить, чтобы завладеть его единственным ценным имуществом — квартирой в Алтуфьево, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Еще в 2013 году Александр Числов, после смерти старшей сестры, поделился своими опасениями по поводу недвижимости с племянницей Светланой. Девушка предложила актеру переписать квартиру на нее, чтобы у предполагаемых злоумышленников не было поводов покушаться на его жизнь и жилье.

Изначально Александр Числов составил завещание, в котором указал наследницей дочь сестры, а вскоре передумал и оформил на Светлану дарственную. Согласно документу, девушка стала собственницей квартиры еще при жизни артиста. Все эти годы актер продолжал там жить.

За свою жизнь Александр Числов не обзавелся ни женой, ни детьми. Из близких родственников у него осталась только 84-летняя мама. И если бы не договор дарения, оформленный артистом на свою племянницу, то пожилая женщина могла бы стать единственной наследницей имущества своего сына.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у родных «короля эпизодов» Александра Числова нет денег на его похороны.

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